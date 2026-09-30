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        Kırıkkale'deki yolsuzluk soruşturmasında 11 şüphelinin adli kontrolle serbest kalmasına itiraz edildi

        Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı, Yahşihan Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 11 zanlının adli kontrol kararıyla serbest bırakılmasına itiraz etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2026 - 20:07 Güncelleme:
        Kırıkkale'deki yolsuzluk soruşturmasında 11 şüphelinin adli kontrolle serbest kalmasına itiraz edildi

        Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı, Yahşihan Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 11 zanlının adli kontrol kararıyla serbest bırakılmasına itiraz etti.

        Soruşturma kapsamında savcılık tarafından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen 26 şüpheliden 11'inin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına itirazda bulunuldu.

        Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan itirazın, 6. Asliye Ceza Mahkemesince değerlendirildiği öğrenildi.

        - Operasyon

        Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca, Yahşihan Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 24 Eylül'de eski belediye başkanları Ahmet Sungur ve Osman Türkyılmaz ile belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, belediye çalışanları ve iş insanlarının da aralarında bulunduğu 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

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        "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç işlemek amacıyla kurulmuş örgüte üye olmak", "rüşvet", "irtikap", "ihaleye fesat karıştırma" ve "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlarından haklarında soruşturma başlatılan zanlılardan 35'i, 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alınmıştı.

        Zanlılardan birinin ceza infaz kurumunda olduğu tespit edilmiş, biri ise adresinde bulunamamıştı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 35 şüphelidan aralarında eski belediye başkanları Sungur ve Türkyılmaz'ın da bulunduğu 15 şüpheli tutuklanmış, 2'sine ev hapsi verilmiş, 18'i de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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        Başka bir suçtan dolayı ceza infaz kurumunda bulunan bir zanlı hakkında da adli kontrol kararı verilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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