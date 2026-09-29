Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri Kırıkkale'de firari hükümlü yakalandı

        Kırıkkale'de firari hükümlü yakalandı

        Kırıkkale'de hakkında 17 yıl 6 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2026 - 11:44 Güncelleme:
        Kırıkkale'de firari hükümlü yakalandı

        Kırıkkale'de hakkında 17 yıl 6 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kırıkkale Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda, "gece vakti yağma" ve "tutuklu veya hükümlünün kaçması" suçlarından hakkında 17 yıl 6 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A. (33) yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardındın cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        2 milyar liralık hisse geri alım seferberliği
        2 milyar liralık hisse geri alım seferberliği
        Sosyal medya fenomeni aile vergi rekortmeni oldu
        Sosyal medya fenomeni aile vergi rekortmeni oldu
        MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltında
        MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltında
        Ekonomi yönetimiyle fon toplantısı
        Ekonomi yönetimiyle fon toplantısı
        Kokoreççi cinayetinin arkasından haraç çetesi çıktı!
        Kokoreççi cinayetinin arkasından haraç çetesi çıktı!
        İngiltere'den Gazze'ye: Sizi duyuyoruz, haklıydınız
        İngiltere'den Gazze'ye: Sizi duyuyoruz, haklıydınız
        İspanya'da konut krizine karşı eylemler sürüyor
        İspanya'da konut krizine karşı eylemler sürüyor
        F.Bahçe'nin transfer yasağı kalkıyor!
        F.Bahçe'nin transfer yasağı kalkıyor!
        SPK'dan 37 kişi hakkında suç duyurusu
        SPK'dan 37 kişi hakkında suç duyurusu
        3 gün boyunca feci darp! İstanbul'un göbeğinde işkence
        3 gün boyunca feci darp! İstanbul'un göbeğinde işkence
        "TFF arayışlara başlamış"
        "TFF arayışlara başlamış"
        Ünlü oyuncu Prag'a taşınıyor
        Ünlü oyuncu Prag'a taşınıyor
        Ünlüler geçidi
        Ünlüler geçidi
        Serenay podyumda
        Serenay podyumda
        Karaelmas Ekspresi raylara iniyor
        Karaelmas Ekspresi raylara iniyor
        Fenerbahçe'nin yıldızı baba oluyor
        Fenerbahçe'nin yıldızı baba oluyor
        Fenomen motorcu kazada hayatını kaybetti
        Fenomen motorcu kazada hayatını kaybetti
        Katil baba 6 çocuğunu öksüz bıraktı
        Katil baba 6 çocuğunu öksüz bıraktı
        Çin'den Japonya'ya uyarı
        Çin'den Japonya'ya uyarı
        İngilizce anlatmıştı! Yazılımcılığı bırakıp baklavacı olmuş
        İngilizce anlatmıştı! Yazılımcılığı bırakıp baklavacı olmuş

        Benzer Haberler

        Yahşihan Belediyesine yönelik yolsuzluk operasyonunda 15 şüpheli tutuklandı
        Yahşihan Belediyesine yönelik yolsuzluk operasyonunda 15 şüpheli tutuklandı
        MKE Gazi Fişek Fabrikası'ndaki iş kazasında ölen işçinin cenazesi Kırıkkale...
        MKE Gazi Fişek Fabrikası'ndaki iş kazasında ölen işçinin cenazesi Kırıkkale...
        Yahşihan Belediyesine yönelik yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan 35 ş...
        Yahşihan Belediyesine yönelik yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan 35 ş...
        Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı
        Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı
        Kırıkkale'nin "Hasandede üzümü" coğrafi işaretle tescillendi
        Kırıkkale'nin "Hasandede üzümü" coğrafi işaretle tescillendi
        Kırıkkale'de firari hükümlü yakalandı
        Kırıkkale'de firari hükümlü yakalandı