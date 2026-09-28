MKE Gazi Fişek Fabrikası'ndaki iş kazasında ölen işçinin cenazesi Kırıkkale'de defnedildi

Gazi Fişek Fabrikası'nın su ısıtma merkezinde dün yürütülen rutin bakım ve onarım çalışmaları sırasında meydana gelen iş kazasında 2'si ağır 4 personel yaralanmış, yaralılardan bakım onarım işçisi Ferhat Öz, hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Cenaze törenine, Öz’ün ailesi ve yakınları ile Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, MKE AŞ Genel Müdürü İlhami Keleş, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Uysal Altundağ, il protokolü, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Öz'ün meslektaşları ile vatandaşlar katıldı.

Bir çocuk babası Öz’ün cenazesi, burada kılınan cenaze namazının ardından Yahşihan Mezarlığı’na defnedildi.

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