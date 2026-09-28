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        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri MKE Gazi Fişek Fabrikası'ndaki iş kazasında ölen işçinin cenazesi Kırıkkale'de defnedildi

        MKE Gazi Fişek Fabrikası'ndaki iş kazasında ölen işçinin cenazesi Kırıkkale'de defnedildi

        Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Gazi Fişek Fabrikası'nda meydana gelen iş kazasında hayatını kaybeden işçi, memleketi Kırıkkale'de son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2026 - 17:50 Güncelleme:
        MKE Gazi Fişek Fabrikası'ndaki iş kazasında ölen işçinin cenazesi Kırıkkale'de defnedildi

        Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Gazi Fişek Fabrikası'nda meydana gelen iş kazasında hayatını kaybeden işçi, memleketi Kırıkkale’de son yolculuğuna uğurlandı.

        Ankara'da otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından yakınları tarafından alınan Ferhat Öz'ün (31) cenazesi, Kırıkkale Nokta Camisi'ne getirildi.

        Bir çocuk babası Öz’ün cenazesi, burada kılınan cenaze namazının ardından Yahşihan Mezarlığı’na defnedildi.

        Cenaze törenine, Öz’ün ailesi ve yakınları ile Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, MKE AŞ Genel Müdürü İlhami Keleş, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Uysal Altundağ, il protokolü, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Öz'ün meslektaşları ile vatandaşlar katıldı.

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        - Olay

        Gazi Fişek Fabrikası'nın su ısıtma merkezinde dün yürütülen rutin bakım ve onarım çalışmaları sırasında meydana gelen iş kazasında 2'si ağır 4 personel yaralanmış, yaralılardan bakım onarım işçisi Ferhat Öz, hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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