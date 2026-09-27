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        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri Yahşihan Belediyesine yönelik yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan 35 şüpheli adliyede

        Yahşihan Belediyesine yönelik yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan 35 şüpheli adliyede

        Kırıkkale'nin Yahşihan Belediyesine yönelik 4 ilde düzenlenen yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan 35 zanlı adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2026 - 21:41 Güncelleme:
        Yahşihan Belediyesine yönelik yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan 35 şüpheli adliyede

        Kırıkkale'nin Yahşihan Belediyesine yönelik 4 ilde düzenlenen yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan 35 zanlı adliyeye sevk edildi.

        Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca, Yahşihan Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında yakalanan 35 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Zanlılar, sağlık kontrollerinin ardından güvenlik önlemleri altında Kırıkkale Adliyesine sevk edildi.

        Öte yandan, bir firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

        - Operasyon

        Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca, Yahşihan Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 24 Eylül'de eski belediye başkanları Ahmet Sungur ve Osman Türkyılmaz ile belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, belediye çalışanları ve iş insanlarının da aralarında bulunduğu 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

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        "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç işlemek amacıyla kurulmuş örgüte üye olmak", "rüşvet", "irtikap", "ihaleye fesat karıştırma" ve "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlarından haklarında soruşturma başlatılan zanlılardan 35'i, 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alınmıştı.

        Zanlılardan birinin ceza infaz kurumunda olduğu tespit edilmiş, biri ise adresinde bulunamamıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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