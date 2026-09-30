Kırıkkale'de 2 firari hükümlü yakalandı

Bu kapsamda, "dolandırıcılık" suçundan hakkında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.T. ve "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan hakkında 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A. yakalandı.

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