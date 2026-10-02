Kırıkkale Belediyesi Dünya Kahve Günü'nde vatandaşlara kahve ikram etti

Kırıkkale Belediyesi, 1 Ekim Dünya Kahve Günü dolayısıyla belediyeye ait sosyal tesislerde vatandaşlara kahve ikramında bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 1 Ekim Dünya Kahve Günü nedeniyle "kahveler gününde kahveler bizden" sloganıyla ücretsiz kahve günü etkinliği düzenlendi.

Bu kapsamda, belediyeye ait Kırbel Kafe bulunan tesislerde vatandaşlara ücretsiz kahve ikramında bulunuldu.

Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Ata Sosyal Tesisi'nde vatandaşlarla bir araya gelip, kahve ikramında bulunan Belediye Başkanı Ahmet Önal, bir kahvenin 40 yıl hatırının olduğu belirterek, vatandaşlarla sohbet etti.