Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri Kırıkkale Belediyesi Dünya Kahve Günü'nde vatandaşlara kahve ikram etti

        Kırıkkale Belediyesi Dünya Kahve Günü'nde vatandaşlara kahve ikram etti

        Kırıkkale Belediyesi, 1 Ekim Dünya Kahve Günü dolayısıyla belediyeye ait sosyal tesislerde vatandaşlara kahve ikramında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2026 - 14:56 Güncelleme:
        Kırıkkale Belediyesi Dünya Kahve Günü'nde vatandaşlara kahve ikram etti

        Kırıkkale Belediyesi, 1 Ekim Dünya Kahve Günü dolayısıyla belediyeye ait sosyal tesislerde vatandaşlara kahve ikramında bulundu.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 1 Ekim Dünya Kahve Günü nedeniyle "kahveler gününde kahveler bizden" sloganıyla ücretsiz kahve günü etkinliği düzenlendi.

        Bu kapsamda, belediyeye ait Kırbel Kafe bulunan tesislerde vatandaşlara ücretsiz kahve ikramında bulunuldu.

        Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Ata Sosyal Tesisi'nde vatandaşlarla bir araya gelip, kahve ikramında bulunan Belediye Başkanı Ahmet Önal, bir kahvenin 40 yıl hatırının olduğu belirterek, vatandaşlarla sohbet etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fon Koordinasyon Kurulu toplantısı bitti
        Fon Koordinasyon Kurulu toplantısı bitti
        Fiberglas faciası... 2'nci polisten de acı haber!
        Fiberglas faciası... 2'nci polisten de acı haber!
        Doktor Özlem Gültekin'in ölümüyle ilgili 5 şüpheliye gözaltı
        Doktor Özlem Gültekin'in ölümüyle ilgili 5 şüpheliye gözaltı
        Daralan pazarda elektrikliler yükseldi
        Daralan pazarda elektrikliler yükseldi
        Kaçırılan müteahhit dövülerek öldürüldü
        Kaçırılan müteahhit dövülerek öldürüldü
        Futbolda hakem depremi! Şoke eden iddialar...
        Futbolda hakem depremi! Şoke eden iddialar...
        İşte Kol'un 3 büyükler ve derbi karnesi!
        İşte Kol'un 3 büyükler ve derbi karnesi!
        Ferhat Gündoğdu ile Yasin Kol arasındaki yazışmalar ortaya çıktı!
        Ferhat Gündoğdu ile Yasin Kol arasındaki yazışmalar ortaya çıktı!
        Yasin Kol'un ifadesi ortaya çıktı!
        Yasin Kol'un ifadesi ortaya çıktı!
        "10'uncu yılımızda yeniden evlendik"
        "10'uncu yılımızda yeniden evlendik"
        Eyüpsultan Belediyesi'ne operasyon! Bülent Özmen dahil 28 gözaltı
        Eyüpsultan Belediyesi'ne operasyon! Bülent Özmen dahil 28 gözaltı
        Sümeyye, Exposito ile buluştu
        Sümeyye, Exposito ile buluştu
        'Kızılcık Şerbeti'nde bir devir kapanıyor
        'Kızılcık Şerbeti'nde bir devir kapanıyor
        Sapanca Gölü'nde su seviyesi 75 cm arttı
        Sapanca Gölü'nde su seviyesi 75 cm arttı
        Belçika'da siftah zamanı!
        Belçika'da siftah zamanı!
        Büşra bebeğin kardeşleri babalarını suçladı
        Büşra bebeğin kardeşleri babalarını suçladı
        Eski Bakan Denizolgun’un ölümüne 3 dava
        Eski Bakan Denizolgun’un ölümüne 3 dava
        Etin ateşle buluşmadığı sofralar
        Etin ateşle buluşmadığı sofralar
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Geliri kanser tedavisi gören çocuklara"
        "Geliri kanser tedavisi gören çocuklara"

        Benzer Haberler

        Kırıkkale'deki yolsuzluk soruşturmasında 11 şüphelinin adli kontrolle serbe...
        Kırıkkale'deki yolsuzluk soruşturmasında 11 şüphelinin adli kontrolle serbe...
        Kırıkkale'de 2 firari hükümlü yakalandı
        Kırıkkale'de 2 firari hükümlü yakalandı
        Kırıkkale'de firari hükümlü yakalandı
        Kırıkkale'de firari hükümlü yakalandı
        Yahşihan Belediyesine yönelik yolsuzluk operasyonunda 15 şüpheli tutuklandı
        Yahşihan Belediyesine yönelik yolsuzluk operasyonunda 15 şüpheli tutuklandı
        MKE Gazi Fişek Fabrikası'ndaki iş kazasında ölen işçinin cenazesi Kırıkkale...
        MKE Gazi Fişek Fabrikası'ndaki iş kazasında ölen işçinin cenazesi Kırıkkale...
        Yahşihan Belediyesine yönelik yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan 35 ş...
        Yahşihan Belediyesine yönelik yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan 35 ş...