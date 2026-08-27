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        AK Parti Kırklareli Milletvekili Sarıçam'a ziyaretler sürüyor

        AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam'a ziyaretler sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2026 - 09:19 Güncelleme:
        AK Parti Kırklareli Milletvekili Sarıçam'a ziyaretler sürüyor

        AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam'a ziyaretler sürüyor.

        Sarıçam, çalışma ofisinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Eda Kumaş, Kofçaz Belediye Başkanı Levent Şenol, AK Parti Kofçaz İlçe Başkanı Murat Kestane, AK Parti Vize İlçe Başkanı Fuat Yaşa, Evrenli Köyü muhtarı Serkan Karabulut, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Kırklareli Şube Başkanı Oktay Erdem ile bir araya geldi.

        Konuklarıyla bir süre sohbet ederek yürütülen çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunan Sarıçam, ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Kentin gelişimine katkı sunmak için var gücüyle çalışmaya devam ettiklerini belirten Sarıçam, Kırklareli için emek veren herkese teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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