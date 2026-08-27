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        Kırklareli'nde çevreyi kirleten kişiye 60 bin lira para cezası kesildi

        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde boş araziye atık dökerek çevreyi kirlettiği belirlenen kişiye 60 bin lira para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2026 - 09:10 Güncelleme:
        Kırklareli'nde çevreyi kirleten kişiye 60 bin lira para cezası kesildi

        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde boş araziye atık dökerek çevreyi kirlettiği belirlenen kişiye 60 bin lira para cezası uygulandı.

        Lüleburgaz Belediyesi ekipleri, çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

        Bu kapsamda, Umurca Köprüsü mevkisindeki boş araziye atık döken kişi, güvenlik kameralarından tespit edildi.

        Ekiplerce söz konusu kişiye, çevreyi kirlettiği gerekçesiyle 60 bin lira idari para cezası kesildi.

        Atıkların döküldüğü alanın yaklaşık 100 metre ilerisinde, atıkların ücretsiz teslim edilebildiği 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'nin bulunduğu belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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