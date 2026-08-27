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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Lüleburgaz ilçesinde gıda güvenilirliğinin sağlanması amacıyla denetimler sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2026 - 09:06 Güncelleme:
        Kırklareli'nden kısa kısa

        Lüleburgaz ilçesinde gıda güvenilirliğinin sağlanması amacıyla denetimler sürüyor.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gıda satışı yapılan, toplu tüketim ve üretim işletmelerinde​​​​​​​ incelemelerde bulundu.

        Denetimlerde, işletmelerin hijyen koşulları, saklama koşulları ve mevzuata uygunluk durumları titizlikle kontrol edildi.

        - Huzurevi sakinleri bocce karşılaşmasında bir araya geldi

        Kırklareli'nde huzurevi sakinlerine yönelik bocce etkinliği düzenlendi.

        Kırklareli Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü ile Lüleburgaz Ramazan Yaman Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü bocce takımları dostluk müsabakasında buluştu.

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        Müsabakada rakibini 12-4'lük skorla mağlup eden Kırklareli Huzurevi Müdürlüğü takımı galibiyete ulaştı.

        - Sigarayı Bırakma Kampanyası

        Babaeski Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü personeline yönelik "Sigarayı Bırakma Kampanyası" kapsamında bilgilendirme yapıldı.

        Babaeski İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda, sağlıklı yaşam bilincinin artırılması hedefleniyor.

        Programda katılımcılara sigaranın insan sağlığına verdiği zararlar anlatılırken, sigarayı bırakma sürecinde izlenebilecek yöntemler ve destek mekanizmaları hakkında bilgi verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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