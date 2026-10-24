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        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri ASIRLIK MEKTEPLER - Koloğlu İlkokulu 109 yıllık eğitim mirasını geleceğe taşıyor

        ASIRLIK MEKTEPLER - Koloğlu İlkokulu 109 yıllık eğitim mirasını geleceğe taşıyor

        ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde 1917 yılında eğitim vermeye başlayan Koloğlu İlkokulu, 109 yıllık köklü geçmişiyle öğrencilerini geleceğe hazırlamaya devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 11:02 Güncelleme:
        ASIRLIK MEKTEPLER - Koloğlu İlkokulu 109 yıllık eğitim mirasını geleceğe taşıyor

        ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde 1917 yılında eğitim vermeye başlayan Koloğlu İlkokulu, 109 yıllık köklü geçmişiyle öğrencilerini geleceğe hazırlamaya devam ediyor.

        Anadolu Ajansının

        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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