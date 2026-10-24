ASIRLIK MEKTEPLER - Koloğlu İlkokulu 109 yıllık eğitim mirasını geleceğe taşıyor
ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde 1917 yılında eğitim vermeye başlayan Koloğlu İlkokulu, 109 yıllık köklü geçmişiyle öğrencilerini geleceğe hazırlamaya devam ediyor.
Giriş: 24.10.2026 - 11:02 Güncelleme:
ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde 1917 yılında eğitim vermeye başlayan Koloğlu İlkokulu, 109 yıllık köklü geçmişiyle öğrencilerini geleceğe hazırlamaya devam ediyor.
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