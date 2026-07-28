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        Dereköy Sınır Kapısı 1 Ağustos'ta yük taşımacılığına açılacak

        Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, Dereköy Sınır Kapısı'nın 1 Ağustos'ta yük taşımacılığına açılacağını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2026 - 09:22 Güncelleme:
        Dereköy Sınır Kapısı 1 Ağustos'ta yük taşımacılığına açılacak

        Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, Dereköy Sınır Kapısı'nın 1 Ağustos'ta yük taşımacılığına açılacağını bildirdi.

        Ilık, yaptığı yazılı açıklamada, sınır kapısından 3,5 tona kadar olan ticari araçların geçişine izin verileceğini belirtti.

        Dereköy Sınır Kapısı'nın yük trafiğine açılmasının Kırklareli açısından önemli bir kazanım olduğunu ifade eden Ilık, uzun yıllardır sürdürülen çalışmaların karşılığının alındığını kaydetti.

        Uygulamanın kentin üretim, ihracat ve lojistik potansiyelini güçlendireceğini aktaran Ilık, şunları kaydetti:

        "Hiç şüphesiz bu başarı, ortak aklın ve güçlü işbirliğinin eseridir. Ancak bu adımı bir sonuç değil, yeni bir başlangıç olarak görüyoruz. Hedefimiz, Dereköy Sınır Kapısı'nın modern altyapısıyla tam kapasite yük taşımacılığına hizmet veren ve ülkemizin Balkanlar'a açılan en önemli ticaret kapılarından biri haline gelmesidir.

        Kırklareli'nin üretimi, ihracatı ve istihdamı için çalışmaya, ilimizin hak ettiği yatırımları ve fırsatları takip etmeye aynı kararlılıkla devam edeceğiz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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