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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Lüleburgaz Kaymakamı Ayhan Işık'a ziyaretler devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2026 - 13:47 Güncelleme:
        Kırklareli'nden kısa kısa

        Lüleburgaz Kaymakamı Ayhan Işık'a ziyaretler devam ediyor.

        Işık, makamında Lüleburgaz Muhtarlar Derneği Başkanı Emre Erbaş ve dernek üyelerini kabul etti.

        Ziyarette dernek çalışmalarına ilişkin bilgi alan Işık, köy ve mahallelerdeki ihtiyaçları dinledi.

        Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Işık, el birliği ile vatandaşlara en iyi hizmeti sunacaklarını belirtti.

        - Kaymakam Özderin'den ziyaret

        Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, yaz Kur'an kursunu ziyaret etti.

        Özderin, 100. Yıl Camisi'nde devam eden kursu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

        Öğrencilerle sohbet eden Özderin, eğitim hayatlarında başarı diledi.

        Özderin, kurs faaliyetlerine ilişkin de yetkililerden bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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