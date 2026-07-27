Pınarhisar'da 14. Gençlik Festivali yapılacak

Pınarhisar ilçesinde 14. Gençlik Festivali yapılacak.



Belediye Başkanı İhsan Talay, yaptığı yazılı açıklamada, festivalin 3-6 eylül tarihlerinde düzenleneceğini belirtti.



Festivalin her yıl sabırsızlıkla beklendiğini ifade eden Talay, eğlencenin ve müziğin kalbinin Pınarhisar'da atacağını kaydetti.



Festivale tüm vatandaşları davet eden Talay, festivalde Aydilge, İrem Derici, Sagopa Kajmer ve Poizi'nin sahne alacağını bildirdi.



Talay, ayrıca festival kapsamında otomobil tutkunlarının da buluşacağını ve çeşitli yarışmalar yapılacağını belirtti.

