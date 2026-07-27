Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli'nde köy yollarında asfaltlama çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2026 - 10:07 Güncelleme:
        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli'nde köy yollarında asfaltlama çalışmaları devam ediyor.

        İl Özel İdaresi ekipleri, KÖYDES'in yatırım programı kapsamında Kofçaz ilçesine bağlı Tastepe köyü yolunda sıcak asfalt serimi gerçekleştiriyor.

        İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Geriş, asfalt plentinde üretilen sıcak asfaltın köy yollarına serimine başlandığını belirtti.

        Ekiplerin çalışmaları hızla yürüttüklerini​​​​​​​ ifade eden Geriş, tüm köy yollarını sıcak asfalt ile kaplayacaklarını söyledi.

        - Kırklareli'nde üreticiler bilgilendirildi

        Kırklareli'nde tarımsal üretime ilişkin üreticiler bilgilendirildi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince köylerde gerçekleştirilen programda, genel tarım sayımı, aşılama çalışmaları, sulama yöntemleri ve desteklemeler hakkında bilgi verildi.

        Üreticilerin sorularını cevaplayan ekipler, talep ve önerileri dinledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Blok3'e suikast hazırlığı iddiası! Çok sayıda silah ele geçirildi!
        Blok3'e suikast hazırlığı iddiası! Çok sayıda silah ele geçirildi!
        AHBAP soruşturmasında 5 kişi daha ifadeye çağrılıyor
        AHBAP soruşturmasında 5 kişi daha ifadeye çağrılıyor
        Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel yeniden adliyede!
        Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel yeniden adliyede!
        Bakan Gürlek'ten AHBAP, yasa dışı bahis ve Gülistan Doku açıklaması
        Bakan Gürlek'ten AHBAP, yasa dışı bahis ve Gülistan Doku açıklaması
        Salah pazarlığı Harvard'da ders oldu!
        Salah pazarlığı Harvard'da ders oldu!
        Beyin dalgalarıyla robot eğitimi!
        Beyin dalgalarıyla robot eğitimi!
        Hava sıcaklıkları artıyor
        Hava sıcaklıkları artıyor
        İstanbul'da yaşandı! Yol kavgasında 4 kişiyi bıçakladı!
        İstanbul'da yaşandı! Yol kavgasında 4 kişiyi bıçakladı!
        Barışma sonrası ilk tatil
        Barışma sonrası ilk tatil
        F.Bahçe'nin kapısından döndü, R.Madrid'e gidiyor!
        F.Bahçe'nin kapısından döndü, R.Madrid'e gidiyor!
        Vasiyete borç engeli
        Vasiyete borç engeli
        ABD'li Popeyes devi Sailormen iflas sürecindeki son satışı tamamladı
        ABD'li Popeyes devi Sailormen iflas sürecindeki son satışı tamamladı
        "Hiç küs uyumadık"
        "Hiç küs uyumadık"
        Karadeniz'den dünyaya yayılan genetik sır!
        Karadeniz'den dünyaya yayılan genetik sır!
        O ilçede hissedilen sıcaklık 50 dereceye yaklaştı! Sokaklar boş kaldı!
        O ilçede hissedilen sıcaklık 50 dereceye yaklaştı! Sokaklar boş kaldı!
        Peugeot Bursa'da araç üretecek
        Peugeot Bursa'da araç üretecek
        İki dünür hayatını kaybetmişti... Acı detay ortaya çıktı!
        İki dünür hayatını kaybetmişti... Acı detay ortaya çıktı!
        Kişisel verileri internete sızdırıldı
        Kişisel verileri internete sızdırıldı
        Genç kadın, yuvarlanan araçtan atladı!
        Genç kadın, yuvarlanan araçtan atladı!
        İsrail basını: Netanyahu Trump'ın talebini reddedecek
        İsrail basını: Netanyahu Trump'ın talebini reddedecek

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, Ankara'da ziyaretlerde bulundu
        Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, Ankara'da ziyaretlerde bulundu
        DSP Genel Başkanı Aksakal, Kırklareli'nde konuştu:
        DSP Genel Başkanı Aksakal, Kırklareli'nde konuştu:
        Kırklareli'nde dron eğitimi düzenlendi
        Kırklareli'nde dron eğitimi düzenlendi
        AK Parti Kırklareli Milletvekili Sarıçam, esnaf ziyaretinde bulundu
        AK Parti Kırklareli Milletvekili Sarıçam, esnaf ziyaretinde bulundu
        Kırklareli'nde köy kadınları arıcılıkla aile bütçelerine katkı sunacak
        Kırklareli'nde köy kadınları arıcılıkla aile bütçelerine katkı sunacak