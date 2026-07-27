Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nde köy yollarında asfaltlama çalışmaları devam ediyor.



İl Özel İdaresi ekipleri, KÖYDES'in yatırım programı kapsamında Kofçaz ilçesine bağlı Tastepe köyü yolunda sıcak asfalt serimi gerçekleştiriyor.



İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Geriş, asfalt plentinde üretilen sıcak asfaltın köy yollarına serimine başlandığını belirtti.



Ekiplerin çalışmaları hızla yürüttüklerini​​​​​​​ ifade eden Geriş, tüm köy yollarını sıcak asfalt ile kaplayacaklarını söyledi.



- Kırklareli'nde üreticiler bilgilendirildi



Kırklareli'nde tarımsal üretime ilişkin üreticiler bilgilendirildi.



İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince köylerde gerçekleştirilen programda, genel tarım sayımı, aşılama çalışmaları, sulama yöntemleri ve desteklemeler hakkında bilgi verildi.



Üreticilerin sorularını cevaplayan ekipler, talep ve önerileri dinledi.

