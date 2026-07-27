Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, Ankara'da ziyaretlerde bulundu

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Ankara'da ziyaretlerde bulundu.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre Bulut, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti.



Ardından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile bir araya gelen Bulut, Kırklareli'nde yürütülen yerel yönetim çalışmaları ve şehirde planlanan projeler hakkında bilgi paylaştı.



Bulut, daha sonra Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, İLBANK Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Fuat Uzun, TÜBİTAK Bilim ve Toplum Başkan Yardımcısı Cengiz Helvacı ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'ı ziyaret etti.

