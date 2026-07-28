Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nde tarım arazileri referans parsel tespit çalışmaları sürüyor.



İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, tarım arazilerinin güncel kullanım durumlarını belirlemek amacıyla çalışmada bulunuyor.



Uydu verilerini esas alan ekipler, sahada arazi kontrollerini gerçekleştiriyor.



Ekipler, tarımsal üretim alanlarının güncel durumunu yerinde inceliyor.



- Pavli Panayırı'na doğru



Pehlivanköy ilçesinde 116. kez kurulacak Trakya'nın asırlık panayırı "Pavli" için hazırlıklar sürüyor.



Pehlivanköy Belediyesi ekipleri, panayır alanında temizlik ve düzenleme çalışmasında bulunuyor.



Panayır alanında lunapark, konaklama ve satış alanları da hazırlanıyor.



Belediye Başkanı Gündüz Hoşgör de çalışmaları takip ederek, hazırlıklara ilişkin ekiplerden bilgi aldı.



Panayırın geçmişten geleceğe uzanan köklü bir gelenek olduğunu ifade eden Hoşgör, panayırı yaşatmak ve daha güzel bir organizasyona ev sahipliği yapmak için çalışmaların hızla yürütüldüğünü belirtti.



Hoşgör, panayırın birlik ve beraberlik içerisinde bereketli geçmesini diledi.

