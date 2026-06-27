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        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Edirne ve Kırklareli'nde 17 düzensiz göçmen yakalandı

        Edirne ve Kırklareli'nde 17 düzensiz göçmen yakalandı

        Edirne ve Kırklareli'nde 17 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2026 - 09:46 Güncelleme:
        Edirne ve Kırklareli'nde 17 düzensiz göçmen yakalandı

        Edirne ve Kırklareli'nde 17 düzensiz göçmen yakalandı.

        Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 9 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti.

        Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        Kırklareli'nde de güvenlik güçleri, 8 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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