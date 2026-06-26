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        Trakya'da vatandaşlara aşure ikram edildi

        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2026 - 15:29 Güncelleme:
        Trakya'da vatandaşlara aşure ikram edildi

        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıtıldı.


        Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce Meydan Mahallesi'ndeki Şeyh Kabuli Mustafa Er Rifai Efendi Türbesi'nde düzenlenen aşure dağıtım programında, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi.


        İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, programda yaptığı konuşmada, muharrem ayının manevi ikliminde Kerbela şehitlerini rahmet ve hürmetle andıklarını söyledi.


        Muharrem ayının sabrın, teslimiyetin, paylaşmanın ve kardeşliğin en güçlü şekilde idrak edildiği müstesna bir zaman dilimi olduğunu belirten Soytürk, aşurenin ise birlik, bereket ve dayanışmanın en güzel sembollerinden olduğunu ifade etti.

        Kırklareli'nde, Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğünce Hızırbey Camisi avlusunda kurulan stantta cuma namazının ardından vatandaşlara aşure ikram edildi. İkrama vatandaşlar ilgi gösterirken, zaman zaman uzun kuyruklar oluştu.

        Tekirdağ'da da Vakıflar İstanbul 1. Bölge Müdürlüğünce Orta Camisi'nde cuma namazının ardından vatandaşlara aşure dağıtıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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