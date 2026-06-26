Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Trakya'da okullarda karne heyecanı

        Trakya'da okullarda karne heyecanı

        Trakya'da öğrenciler, okullarda düzenlenen karne töreni sonrası yaz tatiline girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2026 - 10:37 Güncelleme:
        Trakya'da okullarda karne heyecanı

        Trakya'da öğrenciler, okullarda düzenlenen karne töreni sonrası yaz tatiline girdi.

        Edirne'de 2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla karne töreni düzenlendi.

        İnönü İlkokulu'ndaki törende öğrencilere karnelerini dağıtan Edirne Vali Yardımcısı Turgut Subaşı, kent genelinde anasınıfından liseye kadar 62 bin 265 öğrencinin karne aldığını söyledi.

        Eğitim öğretim yılına katkı sunan öğretmenlere, okul yöneticilerine, velilere ve öğrencilere teşekkür eden Subaşı, çocuklara iyi tatiller diledi.

        Törene, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nail Yılmaz ve öğretmenler katıldı.

        - Kırklareli ve Tekirdağ

        Kırklareli'nde de Ahmet Yener İlkokulu'nda tören düzenlendi.

        Derslikleri gezen Vali Uğur Turan ile İl Milli Eğitim Müdürü Murat Altınöz, öğrencilere karnelerini verdi.

        İl genelinde 53 bin 822 öğrencinin karne heyecanı yaşadığını ifade eden Vali Turan, öğrencilere iyi tatiller diledi.

        Tekirdağ'da da 212 bin 569 öğrenci karne aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yeniden görülen Leyla Aydemir davasında karar açıklandı!
        Yeniden görülen Leyla Aydemir davasında karar açıklandı!
        Böcek ailesinin ölümüne ilişkin davada mütalaa açıklandı
        Böcek ailesinin ölümüne ilişkin davada mütalaa açıklandı
        Apple Türkiye’den büyük zam
        Apple Türkiye’den büyük zam
        Beşiktaş, EuroLeague'de!
        Beşiktaş, EuroLeague'de!
        Suç örgütlerine 48 operasyon! 841 kişiye adli işlem
        Suç örgütlerine 48 operasyon! 841 kişiye adli işlem
        Tarihi operasyon! Yerli kalp-akciğer makinesi ilk kez hastada kullanıldı
        Tarihi operasyon! Yerli kalp-akciğer makinesi ilk kez hastada kullanıldı
        GTA 6 rekora koşuyor!
        GTA 6 rekora koşuyor!
        Dünya Kupası'na galibiyetle veda!
        Dünya Kupası'na galibiyetle veda!
        Arda Güler'den tarihi gol!
        Arda Güler'den tarihi gol!
        "Tekrar Dünya Kupası'na gelmemiz 24 yıl sürmeyecek!"
        "Tekrar Dünya Kupası'na gelmemiz 24 yıl sürmeyecek!"
        Maça Hollywood yıldızları akın etti
        Maça Hollywood yıldızları akın etti
        Akılalmaz iddia! Satın aldıkları daireler başkalarına da satıldı!
        Akılalmaz iddia! Satın aldıkları daireler başkalarına da satıldı!
        "Boşanma kararı aldım"
        "Boşanma kararı aldım"
        "Hanımefendi üzülmesin lütfen"
        "Hanımefendi üzülmesin lütfen"
        Daha 17 yaşındaydı... Eğlence ölümle bitti!
        Daha 17 yaşındaydı... Eğlence ölümle bitti!
        Elektrikli otomobilde Togg rüzgarı
        Elektrikli otomobilde Togg rüzgarı
        Yorucu tatil, tatil olur mu?
        Yorucu tatil, tatil olur mu?
        Yeni bir devrim bekleniyor
        Yeni bir devrim bekleniyor
        Köpeğine denizde egzersiz yaptırdı
        Köpeğine denizde egzersiz yaptırdı
        Ünlü oyuncunun adrenalin tatili
        Ünlü oyuncunun adrenalin tatili

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama
        Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli Valisi Turan'a ziyaretler
        Kırklareli Valisi Turan'a ziyaretler
        Lüleburgaz'da yaya geçidinde yavaşlayan otomobile yolcu otobüsü çarptı
        Lüleburgaz'da yaya geçidinde yavaşlayan otomobile yolcu otobüsü çarptı
        Kırklareli'nde vatandaşlara aşure ikram edildi
        Kırklareli'nde vatandaşlara aşure ikram edildi
        Kırklareli'nde Muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıtıldı
        Kırklareli'nde Muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıtıldı