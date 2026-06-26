Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nde Sosyal Dayanışma Merkezi (SODAM) kursiyerlerine otizm farkındalık eğitimi verildi.



Vize ilçesinde, SODAM kursiyerlerine yönelik Otizm Farkındalık Eğitimi düzenlendi.



Vize Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü personeli tarafından verilen eğitimde, kursiyerlerin otizm konusundaki bilgi düzeylerinin artırılması ve toplumsal farkındalığın geliştirilmesi amaçlandı.



- Öğrenciler tarafından yıl sonu sergisi açıldı



Kırklareli Milli Eğitim Müdür Vekili Ali Ergin, Vali Faik Üstün İlkokulu öğrencileri tarafından hazırlanan sergiyi ziyaret etti.



Ergin, öğrencilerin yıl boyunca hazırlayıp ortaya koyduğu çalışmaların yer aldığı sergiyi gezerek eserleri inceledi.



Çalışmalar hakkında öğrencilerden bilgi alan Ergin, serginin hazırlanmasında emeği geçen öğretmen ve öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.



- Aşure dağıtıldı



Kırklareli Ülkü Ocakları İl Başkanlığınca, Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram edildi.



Birlik, beraberlik ve paylaşmanın simgesi olan Muharrem ayı kapsamında, İstasyon Caddesi'nde aşure dağıtım programı düzenlendi.



Programda, Ülkü Ocakları üyeleri tarafından vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.







