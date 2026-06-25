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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli Valisi Uğur Turan'a ziyaretler sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2026 - 10:16 Güncelleme:
        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli Valisi Uğur Turan'a ziyaretler sürüyor.

        Vali Turan makamında, Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç, Kırklareli Askerlik Şubesi Başkanlığına atanan Üsteğmen Harun Özcan'ı kabul etti.

        Vali Turan, ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        - Kaymakamlara veda yemeği düzenlendi

        Kırklareli'nde Cumhurbaşkanlığı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi kapsamında görev yeri değişen kaymakamlara veda programı düzenlendi.

        Vali Uğur Turan, İl Emniyet Müdürlüğü Sosyal Tesislerinde düzenlenen programda Lüleburgaz Kaymakamı Kemal Yıldız, Demirköy Kaymakamı Gizem Bayguş, Pehlivanköy Kaymakamı Yunus Emre Yıldız'a kente sundukları hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

        Kaymakamların görev süreleri boyunca vatandaşlarla güçlü bağlar kurarak devletin şefkatini ve hizmet anlayışını ilçelere taşıdığını belirten Turan, kaymakamlara yeni görev yerlerinde de başarılar diledi.






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