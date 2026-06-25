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        Kırklareli'nde seyir halindeki tırın dorsesinde çıkan yangın söndürüldü

        Vize ilçesinde seyir halindeki tırın dorsesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2026 - 08:59 Güncelleme:
        Kırklareli'nde seyir halindeki tırın dorsesinde çıkan yangın söndürüldü

        Vize ilçesinde seyir halindeki tırın dorsesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Ercan T. yönetimindeki tırın dorsesinde seyir halindeyken henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Alevleri fark eden sürücü, aracı yol kenarına park ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucu araçta maddi hasar oluştu.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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