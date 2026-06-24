Kırklareli'nde Minikler Batı Grubu ve Anadolu Yıldızlar Ligi Tekvando İl Şampiyonası yapıldı
Kırklareli'nde Minikler Batı Grubu ve Anadolu Yıldızlar Ligi Tekvando İl Şampiyonası gerçekleştirildi.
Kırklareli'nde Minikler Batı Grubu ve Anadolu Yıldızlar Ligi Tekvando İl Şampiyonası gerçekleştirildi.
Atatürk Spor Salonu'nda Tekvando İl Temsilcisi Gökhan Yeşil koordinesinde düzenlenen turnuvada, yaklaşık 100 sporcu mücadele etti.
Turnuvada miniklerde Nisa Uzer, Eren Tiryaki, Asude Şeyma Yalçınsoy, Azra Can, yıldızlarda ise Nisa Uzer, Ecrin Su Dönmez, Egemen Tiryaki kategorilerinde birinci oldu.
Yeşil, konuşmasında, turnuvada mücadele ederek derece alan sporcuları tebrik etti.
İl şampiyonalarını her zaman önemsediklerini ifade eden Yeşil, buralarda başarılı olan sporcuların daha sonra bölge ve Türkiye şampiyonalarına gitmeye hak kazandığını belirtti.
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