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        Kırklareli Valisi Turan'a ziyaretler sürüyor

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Vize Kaymakamı Kemal Balaban, Kıyıköy Belediye Başkanı İsmail Özen ve İğneada Liman Başkanı Resul Ulaş'ı makamında kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2026 - 16:16 Güncelleme:
        Kırklareli Valisi Turan'a ziyaretler sürüyor

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Vize Kaymakamı Kemal Balaban, Kıyıköy Belediye Başkanı İsmail Özen ve İğneada Liman Başkanı Resul Ulaş'ı makamında kabul etti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, gerçekleşen ziyarette, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla kentte düzenlenecek etkinlikler ve hazırlıklar hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

        Denizlerdeki bağımsızlık ve egemenliğin en güçlü nişanesi olan Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın anlam ve önemine vurgu yapan Vali Turan, denizlerdeki hak ve menfaatlerin korunmasının önemine dikkati çekti.

        Turan, Balaban, Özen ve Ulaş'a nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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