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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Vize Kaymakamı Kemal Balaban, şehit ailesi ziyaretlerine devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2026 - 15:06 Güncelleme:
        Kırklareli'nden kısa kısa

        Vize Kaymakamı Kemal Balaban, şehit ailesi ziyaretlerine devam ediyor.

        Kaymakam Balaban, şehit astsubay çavuş Oktay Yatkın'ın ailesini evlerinde ziyaret etti.

        Şehit babası Ziya Yatkın ile sohbet eden Balaban, ailenin isteklerini dinledi.

        Her fırsatta şehit ailesi ve gazileri ziyaret ettiğini ifade eden Balaban, şehit ailelerinin Türk milletine bırakılmış en değerli emanetler olduğunu söyledi.

        - Yol bakım ve onarım çalışmaları

        Kavaklı beldesinde yol bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor.

        Kavaklı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Celaliyet Mahallesinde kilitli parke taş bakım onarım çalışmasında bulunuyor.

        Belediyeden yapılan açıklamada, vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için ekiplerin var güçleriyle çalıştığı belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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