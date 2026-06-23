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        Kırklareli İl Encümeni toplandı

        Kırklareli İl Encümeni Toplantısı, Vali Uğur Turan başkanlığında gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2026 - 14:48 Güncelleme:
        Kırklareli İl Encümeni toplandı

        Kırklareli İl Encümeni Toplantısı, Vali Uğur Turan başkanlığında gerçekleştirildi.

        Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda, encümen üyelerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda, kentin kalkınmasına ve gelişimine katkı sağlayacak çalışmalar ile il genelinde devam eden yatırımlar ve hizmetler ele alındı.

        Gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlandığı toplantıda değerlendirmelerde bulunan Vali Turan, kentin kalkınması için ortak akılla çalıştıklarını vurguladı.

        Turan, alınan kararların Kırklareli'ne ve vatandaşlara hayırlı olması temennisinde bulunarak, encümen üyelerine çalışmalarında başarı diledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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