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        Kırklareli'nde ayçiçeği tarlaları fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor

        Türkiye'nin ayçiçeği ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan Kırklareli'nde, sarı ve yeşil tonlarında açan ayçiçekleri turizme katkı sağlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2026 - 10:01 Güncelleme:
        Kırklareli'nde ayçiçeği tarlaları fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor

        Türkiye'nin ayçiçeği ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan Kırklareli'nde, sarı ve yeşil tonlarında açan ayçiçekleri turizme katkı sağlıyor.

        Özellikle gün doğumu ve batımında sarıya boyanan ayçiçeği tarlaları, vatandaşların ve bu anı kayda almak isteyen fotoğraf meraklılarının ilgisini çekiyor.

        Ufuk çizgisine kadar sarıya dönen tarlalarda deklanşör seslerine kuş cıvıltıları da eşlik ediyor.

        Kuştepe köyünde yaşayan fotoğraf tutkunu Gülşen Gürses, AA muhabirine, Trakya'nın zengin bitki örtüsünün bugünlerde sanatla buluştuğunu söyledi.

        Trakya topraklarının altın sarısına büründüğünü anlatan Gürses, "Tarlalarda fotoğraf çektiriyoruz. Çiçekleri ve polen toplayan arıları izliyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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