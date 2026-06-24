Trakya, geçen yıl yurt dışından 6 bin 255 kişi göç aldı
Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'a 2025 yılında yurt dışından toplam 6 bin 255 kişi göç etti.
Giriş: 24.06.2026 - 14:12 Güncelleme:
Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'a 2025 yılında yurt dışından toplam 6 bin 255 kişi göç etti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Uluslararası Göç İstatistikleri verilerini açıkladı.
Verilere göre, geçen yıl bölgede yurt dışından en fazla göçü Tekirdağ aldı.
Tekirdağ'a 3 bin 540, Edirne'ye 1253, Kırklareli'ne ise 1462 kişi göç etti.
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