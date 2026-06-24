Trakya, geçen yıl yurt dışından 6 bin 255 kişi göç aldı

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'a 2025 yılında yurt dışından toplam 6 bin 255 kişi göç etti.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Uluslararası Göç İstatistikleri verilerini açıkladı.



Verilere göre, geçen yıl bölgede yurt dışından en fazla göçü Tekirdağ aldı.



Tekirdağ'a 3 bin 540, Edirne'ye 1253, Kırklareli'ne ise 1462 kişi göç etti.

