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        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Trakya, geçen yıl yurt dışından 6 bin 255 kişi göç aldı

        Trakya, geçen yıl yurt dışından 6 bin 255 kişi göç aldı

        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'a 2025 yılında yurt dışından toplam 6 bin 255 kişi göç etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2026 - 14:12 Güncelleme:
        Trakya, geçen yıl yurt dışından 6 bin 255 kişi göç aldı

        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'a 2025 yılında yurt dışından toplam 6 bin 255 kişi göç etti.

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Uluslararası Göç İstatistikleri verilerini açıkladı.

        Verilere göre, geçen yıl bölgede yurt dışından en fazla göçü Tekirdağ aldı.

        Tekirdağ'a 3 bin 540, Edirne'ye 1253, Kırklareli'ne ise 1462 kişi göç etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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