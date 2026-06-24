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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Pınarhisar'da 2025-2026 eğitim-öğretim yıl sonu okul ve kurum müdürleri toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2026 - 15:39 Güncelleme:
        Kırklareli'nden kısa kısa

        Pınarhisar'da 2025-2026 eğitim-öğretim yıl sonu okul ve kurum müdürleri toplantısı yapıldı.

        Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin başkanlığında Pınarhisar Halk Eğitimi Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda, eğitim öğretim faaliyetleri değerlendirildi.

        Toplantıda, okullarda yürütülen projeler, öğrencilerin eğitim durumları ve başarılarının görüşüldü.

        - Hasat kontrol çalışmaları sürüyor

        Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce hasat kontrol çalışmaları devam ediyor.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü hasat kontrol ekipleri, arpa ve buğday hasadı çalışmalarını takip ediyor.

        Ekipler, dane kayıplarının önüne geçilmesi amacıyla yürütülen çalışmalarda biçerdöverin hasat ettiği arpa ve buğdayı inceliyor.

        Çalışma kapsamında biçerdöver operatörleri de bilgilendiriliyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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