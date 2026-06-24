Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Kırklareli'nde İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgilendirme Toplantısı yapıldı

        Kırklareli'nde İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgilendirme Toplantısı yapıldı

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünce kamu kurumlarına yönelik düzenlenen İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgilendirme Toplantıları'nın ilki Kırklareli'nde gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2026 - 14:34 Güncelleme:
        Kırklareli'nde İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgilendirme Toplantısı yapıldı

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünce kamu kurumlarına yönelik düzenlenen İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgilendirme Toplantıları'nın ilki Kırklareli'nde gerçekleştirildi.

        İl Sağlık Müdürlüğü Dr. Mehmet Fuat Umay Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında, kamu kurumlarında iş sağlığı ve güvenliği alanında dikkat edilmesi gereken konular anlatıldı.

        Vali Uğur Turan, burada yaptığı konuşmada, insanın devletin en büyük gücü, emeğin ise kalkınmanın en kıymetli değeri olduğunu belirtti.

        Çalışma hayatında her bir çalışanın sağlığını, güvenliğini ve huzurunu korumanın yalnızca hukuki bir yükümlülük olmadığını ifade eden Turan, aynı zamanda vicdani, insani ve kamusal bir sorumluluk olarak görüldüğünü söyledi.

        6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun kamu ve özel sektör ayrımı gözetmeksizin, işyerlerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşturulmasını esas aldığına dikkat çeken Turan, bu çerçevede kamu yöneticilerine, işverenlere, çalışanlara ve iş sağlığı güvenliği profesyonellerine önemli görevler düştüğünü kaydetti.

        Özellikle kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personelin yanı sıra öğrenci yurtları, hastaneler, okullar, uygulama otelleri, huzurevleri ve benzeri tüm hizmet alanlarında iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin titizlikle uygulanmasının büyük arz ettiğini aktaran Turan, şöyle devam etti:

        "Bu alanlarda yaşanabilecek en küçük ihmalin dahi telafisi güç sonuçlara yol açabileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle risk değerlendirmelerinin güncel tutulması, acil durum planlarının etkin şekilde hazırlanması, çalışanlarımızın eğitimlerinin düzenli olarak gerçekleştirilmesi, iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirmelerinin mevzuata uygun biçimde yapılması gerekmektedir. Yangın, deprem, sel, iş kazası ve benzeri acil durumlara karşı hazırlıklı olmak hem kurumlarımızın hizmet sürekliliği hem de vatandaşlarımızın güvenliği bakımından vazgeçilmezdir."

        - "Tüm çalışanlar iş sağlığı ve güvenliği kapsamına alındı"

        İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Vekili Erhan Taylan da İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun 2012 yılında reform niteliğinde hayata geçirildiğini belirtti.

        Bu kanun kapsamında kamu ve özel sektör ayrımı yapılmaksızın tüm çalışanların iş sağlığı ve güvenliği kapsamına alındığını ifade eden Taylan, 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla da kamuda iş sağlığı ve güvenliği profesyoneli görevlendirme yükümlülüğü ile 50’den az çalışanı bulunan az tehlikeli işler için yürürlüğe girdiğini söyledi.

        İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin daha sistematik, kurumsal ve sürdürülebilir zeminde yürütülmesi adına yeni bir döneme geçildiğine dikkat çeken Taylan, şunları kaydetti:

        "Tam bu noktada kurumsal koordinasyon, idari destek ve yöneticilerimizin bu süreci kararlılıkla sahiplenmeleri son derece önemlidir. Amacımız mevzuatı hatırlatmanın ötesinde kamu kurumlarımızda iş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin daha etkin ve sürdürülebilir bir hale gelmesidir. Kamu kurumları sahip oldukları insan kaynağı, hizmet çeşitliliği, yaygın teşkilat yapısı ve iş sağlığı güvenliği alanında özel bir önem sahip. Kamuda oluşturulacak güçlü bir iş sağlığı güvenliği kültürünün biz aslında özel sektöre de öncülük edeceğine inanıyoruz."

        Taylan, bilgilendirme toplantılarına Kırklareli'nden başladıklarını bildirerek, 81 ilin tamamında gerçekleştirileceğini kaydetti.

        Toplantıda İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcıları Eylül Aydın Kutlu ve Hande Seray Tuncay ile Çalışma Uzmanı Ali Rıza Ergun de konuşma yaptı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: İran, Hürmüz'den geçişlerde para alırsa müzakereler sona erer
        Trump: İran, Hürmüz'den geçişlerde para alırsa müzakereler sona erer
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yasal düzenleme açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yasal düzenleme açıklaması
        Avrupa'da sıcak hava dalgası!
        Avrupa'da sıcak hava dalgası!
        Dursun Özbek'ten harcama limiti açıklaması!
        Dursun Özbek'ten harcama limiti açıklaması!
        Fransa ilk Ebola vakasını açıkladı
        Fransa ilk Ebola vakasını açıkladı
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Kahreden kazada hayatlarını kaybettiler!
        Kahreden kazada hayatlarını kaybettiler!
        Almanya vizesinde dijitalleşme sinyali
        Almanya vizesinde dijitalleşme sinyali
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Devlerin yarışı!
        Devlerin yarışı!
        Altun Arıca son yolculuğuna uğurlandı
        Altun Arıca son yolculuğuna uğurlandı
        İki çocuk annesiydi... Otomobilinde ölü bulundu!
        İki çocuk annesiydi... Otomobilinde ölü bulundu!
        Her şey bir anda oldu... 'Şaka'dan cinayet!
        Her şey bir anda oldu... 'Şaka'dan cinayet!
        Ronaldo'dan üç rekor birden!
        Ronaldo'dan üç rekor birden!
        "Eylülde faiz indirimi bekliyoruz"
        "Eylülde faiz indirimi bekliyoruz"
        Aykut Kocaman'dan F.Bahçe açıklaması!
        Aykut Kocaman'dan F.Bahçe açıklaması!
        Yasak aşklarının isimlerini verdi
        Yasak aşklarının isimlerini verdi
        "Babamı prenses gibi göstermeyin"
        "Babamı prenses gibi göstermeyin"
        Bilimsel çalışmalara göre o kişilerin yüzde 60-70’i yeniden kilo alıyor
        Bilimsel çalışmalara göre o kişilerin yüzde 60-70’i yeniden kilo alıyor
        Türkiye’nin en uzun ve hızlı metrosundan rekor
        Türkiye’nin en uzun ve hızlı metrosundan rekor

        Benzer Haberler

        Trakya, geçen yıl yurt dışından 6 bin 255 kişi göç aldı
        Trakya, geçen yıl yurt dışından 6 bin 255 kişi göç aldı
        Kırklareli'nde Minikler Batı Grubu ve Anadolu Yıldızlar Ligi Tekvando İl Şa...
        Kırklareli'nde Minikler Batı Grubu ve Anadolu Yıldızlar Ligi Tekvando İl Şa...
        Kırklareli'nde saman balyası mesaisi: Günde 500 balya taşıyorlar
        Kırklareli'nde saman balyası mesaisi: Günde 500 balya taşıyorlar
        Kırklareli'nde ayçiçeği tarlaları fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor
        Kırklareli'nde ayçiçeği tarlaları fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor
        Kırklareli Valisi Turan'a ziyaretler sürüyor
        Kırklareli Valisi Turan'a ziyaretler sürüyor
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa