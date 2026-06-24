Kırklareli'nde İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgilendirme Toplantısı yapıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünce kamu kurumlarına yönelik düzenlenen İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgilendirme Toplantıları'nın ilki Kırklareli'nde gerçekleştirildi.



İl Sağlık Müdürlüğü Dr. Mehmet Fuat Umay Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında, kamu kurumlarında iş sağlığı ve güvenliği alanında dikkat edilmesi gereken konular anlatıldı.



Vali Uğur Turan, burada yaptığı konuşmada, insanın devletin en büyük gücü, emeğin ise kalkınmanın en kıymetli değeri olduğunu belirtti.



Çalışma hayatında her bir çalışanın sağlığını, güvenliğini ve huzurunu korumanın yalnızca hukuki bir yükümlülük olmadığını ifade eden Turan, aynı zamanda vicdani, insani ve kamusal bir sorumluluk olarak görüldüğünü söyledi.



6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun kamu ve özel sektör ayrımı gözetmeksizin, işyerlerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşturulmasını esas aldığına dikkat çeken Turan, bu çerçevede kamu yöneticilerine, işverenlere, çalışanlara ve iş sağlığı güvenliği profesyonellerine önemli görevler düştüğünü kaydetti.



Özellikle kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personelin yanı sıra öğrenci yurtları, hastaneler, okullar, uygulama otelleri, huzurevleri ve benzeri tüm hizmet alanlarında iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin titizlikle uygulanmasının büyük arz ettiğini aktaran Turan, şöyle devam etti:



"Bu alanlarda yaşanabilecek en küçük ihmalin dahi telafisi güç sonuçlara yol açabileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle risk değerlendirmelerinin güncel tutulması, acil durum planlarının etkin şekilde hazırlanması, çalışanlarımızın eğitimlerinin düzenli olarak gerçekleştirilmesi, iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirmelerinin mevzuata uygun biçimde yapılması gerekmektedir. Yangın, deprem, sel, iş kazası ve benzeri acil durumlara karşı hazırlıklı olmak hem kurumlarımızın hizmet sürekliliği hem de vatandaşlarımızın güvenliği bakımından vazgeçilmezdir."



- "Tüm çalışanlar iş sağlığı ve güvenliği kapsamına alındı"



İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Vekili Erhan Taylan da İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun 2012 yılında reform niteliğinde hayata geçirildiğini belirtti.



Bu kanun kapsamında kamu ve özel sektör ayrımı yapılmaksızın tüm çalışanların iş sağlığı ve güvenliği kapsamına alındığını ifade eden Taylan, 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla da kamuda iş sağlığı ve güvenliği profesyoneli görevlendirme yükümlülüğü ile 50’den az çalışanı bulunan az tehlikeli işler için yürürlüğe girdiğini söyledi.



İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin daha sistematik, kurumsal ve sürdürülebilir zeminde yürütülmesi adına yeni bir döneme geçildiğine dikkat çeken Taylan, şunları kaydetti:



"Tam bu noktada kurumsal koordinasyon, idari destek ve yöneticilerimizin bu süreci kararlılıkla sahiplenmeleri son derece önemlidir. Amacımız mevzuatı hatırlatmanın ötesinde kamu kurumlarımızda iş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin daha etkin ve sürdürülebilir bir hale gelmesidir. Kamu kurumları sahip oldukları insan kaynağı, hizmet çeşitliliği, yaygın teşkilat yapısı ve iş sağlığı güvenliği alanında özel bir önem sahip. Kamuda oluşturulacak güçlü bir iş sağlığı güvenliği kültürünün biz aslında özel sektöre de öncülük edeceğine inanıyoruz."



Taylan, bilgilendirme toplantılarına Kırklareli'nden başladıklarını bildirerek, 81 ilin tamamında gerçekleştirileceğini kaydetti.



Toplantıda İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcıları Eylül Aydın Kutlu ve Hande Seray Tuncay ile Çalışma Uzmanı Ali Rıza Ergun de konuşma yaptı.

