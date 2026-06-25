Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, altyapı çalışmalarını inceledi

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, altyapı çalışmalarını inceledi.



Bulut, Karahıdır Mahallesi'nde devam eden çalışmaları inceleyip, yetkililerden bilgi aldı.



Altyapı çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini ifade eden Bulut, bu süreçte kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.



Mevcut eski yapının kentin su şebekesindeki kayıp kaçak oranının da ana nedeni olduğunu vurgulayan Bulut, "Kayıp kaçak oranımızın yüksekliğini söylerken işte bunu kastediyorduk. Gördüğünüz gibi borulardaki patlaklar nedeniyle ciddi bir su kaybı yaşanıyordu." ifadelerini kullandı.



Bulut, bazı sorunların ertelendikçe büyüdüğünü kaydetti.













