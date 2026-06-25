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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Pınarhisar'da muhtarlar toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2026 - 09:26 Güncelleme:
        Kırklareli'nden kısa kısa

        Pınarhisar'da muhtarlar toplantısı yapıldı.

        Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin başkanlığında, Halk Eğitimi Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, kurum müdürleri ve muhtarlar katıldı.


        Toplantıda, köylere ulaştırılan hizmetler, altyapı çalışmaları ve projeler değerlendirildi.


        Köylerde devam eden yatırımları değerlendiren Özderin, köylerin ihtiyaçları hakkında da muhtarlardan bilgi aldı.

        Özderin, köylere yapılan hizmetleri önemsediklerini ifade ederek, vatandaşlara en iyi hizmeti ulaştırmak için tüm kurumların var gücüyle çalıştığını belirtti.

        - Üreticiler yangınlara karşı bilgilendirildi


        Pınarhisar'da biçerdöverle hasat sırasında oluşabilecek yangınlara karşı üreticiler bilgilendirildi.


        Pınarhisar İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, ilçede devam eden biçerdöverle hasat çalışmalarını takip ederek, üreticilerle bir araya geldi.

        Hasat sırasında yangın riskine karşı alınacak önlemleri anlatan ekipler, biçerdöver ve traktörlerin bakımının düzenli yapılması, araçlarda yangın söndürme tüpü bulundurulması, hasat sırasında su dolu tanker veya su tankı hazır bulundurulması, anız yakılmaması, yangına sebep olabilecek unsurlara karşı dikkatli olunması konularında uyarıda bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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