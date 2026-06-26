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        Kırklareli Valisi Turan'a ziyaretler

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, mahalle ve köy muhtarlarını makamında kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2026 - 08:52 Güncelleme:
        Kırklareli Valisi Turan'a ziyaretler

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, mahalle ve köy muhtarlarını makamında kabul etti.

        Vali Turan, Eriklice Köyü Muhtarı Çağdaş Gündoğdu, Demircihalil Köyü Muhtarı Eren Tiryakioğlu, Cevizköy Muhtarı Mustafa Canlar ve Lüleburgaz Hürriyet Mahallesi Muhtarı Öner Çavaş ile bir araya geldi.

        Muhtarlara görevlerinde başarılar dileyen Turan, muhtarların devlet ile vatandaşlar arasında köprü vazifesi gördüğünü söyledi.

        Turan, vatandaşlara en iyi şekilde hizmet etmek için gece gündüz çalıştıklarını kaydetti.






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