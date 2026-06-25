Kırklareli'nden kısa kısa

Babaeski Kaymakamı Tamer Orhan, şehit ailesi ziyaretlerine devam ediyor.



Kaymakam Orhan, beraberinde İlçe Emniyet Müdürü İsmail Çetin, Sosyal Hizmet Merkezi Müdür Vekili Levet Onuk, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Şafak Memi ile 1992 yılında Hakkari'de terör örgütü PKK saldırısı sonucu şehit olan topçu asteğmen Turgay Süzgen'in ailesini evinde ziyaret etti.





Şehit annesi Mefture ve babası Ali Süzgen ile sohbet eden Orhan, isteklerini dinledi.



Her fırsatta şehit ailesi ve gazileri ziyarette bulunmaya özen gösterdiğini ifade eden Orhan, şehit ailelerinin Türk milletinin en önemli emanetleri olduğunu belirtti.



- Kaldırım düzenleme çalışması



Lüleburgaz'da kaldırım düzenleme çalışmaları devam ediyor.





Lüleburgaz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, İstiklal Mahallesi Özgürlük Caddesi'nde çalışmada bulunuyor.



Belediye Başkanı Murat Gerenli de ekiplerin çalışmalarını takip ederek yetkililerden bilgi aldı.



Gerenli, açıklamasında, yaya güvenliği açısından kaldırım düzenleme çalışmalarının devam ettiğini belirtti.





Özgürlük Caddesi'nden kent merkezine sadece otomobil veya bisikletle değil, yaya olarak da kesintisiz ve engelsiz bir şekilde ulaşılabileceğini ifade eden Gerenli, ekiplerin hızla çalışmaları yürüttüğünü kaydetti.



