Kırklareli'nde vatandaşlara aşure ikram edildi

Kırklareli'nde muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram edildi. Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğünce aşure geleneğini yaşatmak amacıyla İstasyon Caddesi'nde stant kuruldu. Kırklareli Valisi Uğur Turan da standı ziyaret ederek vakıf yetkilileriyle bir araya geldi. Daha sonra hazırlanan aşureler vatandaşlara ikram edildi. İkrama vatandaşlar ilgi gösterirken, zaman zaman uzun kuyruk oluştu.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.