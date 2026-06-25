Kırklareli'nde Muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıtıldı

Kırklareli'nde Muharrem ayı dolayısıyla mevlit okutuldu, vatandaşlara aşure ikram edildi. İl Müftülüğünce Hızırbey Camisi'nde düzenlenen programa, Kırklareli Valisi Uğur Turan, İl Müftüsü Yusuf Eviş, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, kasideler okundu, Kerbela şehitleri için dua edildi. Programın ardından cami avlusunda vatandaşlara aşure dağıtıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.