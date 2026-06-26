Kırklareli'nde evinde uyuşturucu bulunan 2 zanlı tutuklandı

Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, şüpheli T.B. ve E.B'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.



Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda şüpheliler gözaltına alındı.



T.B. ve E.B'nin evlerinde yapılan aramada, 226 gram bonzai ve 58 uyuşturucu hap ele geçirildi.



Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



T.B. ve E.B. savcılık sorgusunun ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

