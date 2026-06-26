Kırklareli Valisi Turan'dan öğrencilere tatil mesajı
Kırklareli Valisi Uğur Turan, eğitim öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla mesaj yayımladı.
Kırklareli Valisi Uğur Turan, eğitim öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla mesaj yayımladı.
Vali Turan, mesajında, bir eğitim öğretim yılını daha başarıyla tamamlayan öğrencileri tebrik etti.
Geleceğin teminatı olan çocukların yetişmesinde büyük emek ve fedakarlık gösteren öğretmenlere, eğitim camiasının tüm mensuplarına ve velilere teşekkür eden Turan, şunları kaydetti:
"Türkiye Yüzyılı'nın güçlü yarınlarını inşa edecek evlatlarımıza sağlık, huzur, mutluluk ve güzel hatıralarla dolu verimli bir yaz tatili diliyorum. İyi tatiller çocuklar."
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