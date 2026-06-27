Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğünde, güvenlik ve koruma hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.



Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Personel ve Destek Hizmetleri Başkanlığı ile Sivil Savunma Hizmetleri Birimi koordinasyonunda bir toplantı düzenlendi.



Gerçekleştirilen toplantıda, güvenlik ve koruma hizmetlerine ilişkin mevcut durum detaylı bir şekilde değerlendirilirken, karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerileri ele alındı.



Ayrıca, sunulan hizmetlerin daha da iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için yapılması gereken çalışmalar görüşüldü.



- İşletmeler denetlendi



Lüleburgaz ilçesinde, nişasta bazlı şeker üreten işletmelere yönelik denetim gerçekleştirildi.



İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekipleri, ilçede faaliyet gösteren söz konusu işletmelerin üretim süreçlerini inceledi.



Denetimde herhangi gibi bir olumsuzluğa rastlanmadı.







