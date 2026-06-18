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        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Edirne'de anızda çıkıp ağaçlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor

        Edirne'de anızda çıkıp ağaçlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor

        Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde anızda başlayıp ağaçlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2026 - 19:08 Güncelleme:
        Edirne'de anızda çıkıp ağaçlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor

        Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde anızda başlayıp ağaçlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

        Sazlımalkoç köyünde hasat edilmiş arpa tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Rüzgarın etkisiyle çevredeki tarla ve ağaçlık alana sıçrayan yangına müdahale sürüyor. Çalışmalara köylüler de traktör ve su tankerleriyle destek veriyor.

        Öte yandan, yangının oluşturduğu yoğun duman bölgedeki trafiği de olumsuz etkiledi.

        Kırklareli'nin Pehlivanköy ile Edirne'nin Uzunköprü ilçelerini birbirine bağlayan kara yolunda, görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

        Pehlivanköy Kaymakamı Yunus Emre Yıldız ile Pehlivanköy Belediye Başkanı Gündüz Hoşgör, bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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