Kırklareli'nden kısa kısa

Lüleburgaz ilçesinde huzurevi sakinleri, "Gönülden Gönüle Şarkılar" konserine katıldı.



Lüleburgaz Ramazan Yaman Huzurevi sakinleri, Gülizar Musiki Topluluğunun düzenlediği konserde bir araya geldi.



Etkinlikte seslendirilen eserlere eşlik eden huzurevi sakinleri, konser ile moral buldu.



- Muhtarlara sosyal risk haritaları anlatıldı



Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde mahalle ve köy muhtarlarına yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.



Aile ve Nüfus On Yılı çalışmaları kapsamında Kırklareli Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünce düzenlenen toplantıda, merkez mahalle ile köy muhtarları bir araya geldi.



Sosyal hizmet çalışmalarında kurumlar arası işbirliğinin önemine dikkat çekilen toplantıda, sahadaki en önemli paydaşlardan olan muhtarlara sosyal risk haritaları hakkında sunum yapıldı.



- Biçerdöver denetimleri yapıldı



Lüleburgaz ilçesinde, arpa hasadı yapan biçerdöverler denetlendi.



İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, ilçeye bağlı Müsellim köyünde devam eden arpa hasadı çalışmalarını inceledi.



Ekipler, tarlalarda görev yapan biçerdöverlerde kontroller gerçekleştirerek ürün kaybının önüne geçmek amacıyla ölçümler yaptı.



Denetimler sırasında üreticiler ve biçerdöver operatörleri, doğru hasat uygulamaları ve dikkat edilmesi gereken kurallar hakkında bilgilendirildi.

