Kırklareli Valisi Turan, Sahil Güvenlik Komutanlığının kuruluş yıl dönümünü kutladı

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Sahil Güvenlik Komutanlığının 44'ncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Vali Turan mesajında, Sahil Güvenlik Komutanlığının mavi vatanda asayiş ve güvenliği, sahip olduğu ileri teknolojiye dayalı donanımı, eğitimli personeli ve şanlı tarihten aldığı güçle büyük bir başarıyla sağladığını belirtti.



Sahil Güvenlik Komutanlığının, Türkiye'nin deniz hak ve menfaatlerini koruma görevini gece gündüz demeden yürüttüğünü ifade eden Turan, mesajında şunları kaydetti:



"Üç tarafı denizlerle çevrili cennet vatanımızda Sahil Güvenlik Komutanlığımız, yasa dışı göç ve kaçakçılıkla mücadele, doğal afetlerde yardım, yasa dışı su ürünleri avcılığı ve deniz kirliliği ile mücadele etmektedir. Stratejik önemi haiz tesislerin korunması ve arama kurtarma gibi yüksek önem taşıyan sayısız görevi, mesai mefhumu gözetmeksizin her türlü olumsuz deniz ve hava koşulları altında üstün görev anlayışıyla başarıyla yerine getirmektedir. Bu özverili çalışmalarıyla Sahil Güvenlik Komutanlığımız, milletimizin en büyük güvencelerinden biridir."



Sahil Güvenlik Komutanlığının 44. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Turan, teşkilat mensuplarına çalışmalarında başarılar diledi.



















