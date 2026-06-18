Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Leylekler hasat mesaisinde biçerdöverlerin peşine düştü

        Leylekler hasat mesaisinde biçerdöverlerin peşine düştü

        Kırklareli'nde leylekler, arpa hasadının sürdüğü tarlalarda biçerdöverlerin peşinden giderek hasat sırasında ortaya çıkan çekirge ve böceklerle besleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2026 - 12:55 Güncelleme:
        Leylekler hasat mesaisinde biçerdöverlerin peşine düştü

        Kırklareli'nde leylekler, arpa hasadının sürdüğü tarlalarda biçerdöverlerin peşinden giderek hasat sırasında ortaya çıkan çekirge ve böceklerle besleniyor.

        Mart ayında bölgeye gelen leylekler, kuluçka döneminin ardından dünyaya gelen yavrularını besleyebilmek için tarlalarda avlanıyor.

        Büyük uğraşlarla yavrularını büyüten leylekler, arpa ve buğday tarlalarında hasat döneminde sıkça görülüyor.

        Biçerdöverlerin peşinden ilerleyen leylekler, ortaya çıkan çekirge ve böcekleri avlayarak besleniyor.

        Asilbeyli köyünde tarlasını hasat ettiren çiftçi Ender Günay, AA muhabirine, leyleklerin hasatla birlikte tarlalarda avlandıklarını söyledi.

        Leyleklerin kendilerine eşlik ettiğini ifade eden Günay, "Biçerdöver arpayı biçmeye başladığında tarladaki böcekler ve çekirgeler gün yüzüne çıkıyor. Leylekler de bunu fırsat bilip hemen geliyorlar. Onlar doğal yoldan beslenip nasiplerini arıyor. Hasat boyunca bu güzel manzarayı izlemek bizi de mutlu ediyor." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Karaal kaçırıldı
        İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Karaal kaçırıldı
        F.Bahçe'de 4. İsmail Kartal dönemi!
        F.Bahçe'de 4. İsmail Kartal dönemi!
        Bakandan YKS açıklaması
        Bakandan YKS açıklaması
        Trump ve Netanyahu artık sıkı dost değil
        Trump ve Netanyahu artık sıkı dost değil
        Ölümle biten darp ve gasp! Dolmuşta kâbus!
        Ölümle biten darp ve gasp! Dolmuşta kâbus!
        Taraflar imzaladı, gözler İsviçre'de
        Taraflar imzaladı, gözler İsviçre'de
        Sosyal medyadaki tartışma sokağa döküldü
        Sosyal medyadaki tartışma sokağa döküldü
        "Dünyanın en uzun metro hatlarından birini tamamladık"
        "Dünyanın en uzun metro hatlarından birini tamamladık"
        Adalet Bakanı Gürlek açıkladı... Denizdeki darpta flaş gelişme!
        Adalet Bakanı Gürlek açıkladı... Denizdeki darpta flaş gelişme!
        Türk üniversiteleri dünyanın en iyileri arasında
        Türk üniversiteleri dünyanın en iyileri arasında
        Montella'nın Paraguay planı!
        Montella'nın Paraguay planı!
        Ameliyatta dizler karıştı! Doktora iki milyon TL'lik tazminat davası açıldı
        Ameliyatta dizler karıştı! Doktora iki milyon TL'lik tazminat davası açıldı
        Portekiz'de hayal kırıklığının adı Ronaldo!
        Portekiz'de hayal kırıklığının adı Ronaldo!
        Güneş kremi desteği
        Güneş kremi desteği
        "Nükleer ciddi ivme kazanacak"
        "Nükleer ciddi ivme kazanacak"
        Üç yıl sonra döndü
        Üç yıl sonra döndü
        Apple’ın AI başarısızlığı!
        Apple’ın AI başarısızlığı!
        Yanlışlıkla bulundu, milyonlarca insanın hayatını kurtardı
        Yanlışlıkla bulundu, milyonlarca insanın hayatını kurtardı
        'Muhtemel Aşk' bu akşam SHOW TV'de!
        'Muhtemel Aşk' bu akşam SHOW TV'de!
        Tarihi dokunuşu yapan kadındı
        Tarihi dokunuşu yapan kadındı

        Benzer Haberler

        İstanbul'dan köyüne döndü, hem muhasebecilik hem çiftçilik yapıyor
        İstanbul'dan köyüne döndü, hem muhasebecilik hem çiftçilik yapıyor
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli Valisi Turan, Sahil Güvenlik Komutanlığının kuruluş yıl dönümünü...
        Kırklareli Valisi Turan, Sahil Güvenlik Komutanlığının kuruluş yıl dönümünü...
        Kırklareli Valisi Turan, İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti
        Kırklareli Valisi Turan, İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti
        Kırklareli semalarında hilal ve Venüs manzarası
        Kırklareli semalarında hilal ve Venüs manzarası