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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Vize İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce "Tek Vatan, 81 İl, 81 Renk" boyama kitabı hazırlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2026 - 13:35 Güncelleme:
        Kırklareli'nden kısa kısa

        Vize İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce "Tek Vatan, 81 İl, 81 Renk" boyama kitabı hazırlandı.

        Vize Kaymakamlığı himayesinde Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin kazanım ve yaklaşım ilkeleri doğrultusunda hazırlanan boyama kitabının tanıtım ve dağıtımı gerçekleştiriliyor.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir ile beraberindeki öğrenciler, Kaymakam Kemal Balaban ve Belediye Başkanı Ercan Özalp'i makamında ziyaret ederek kitabı hediye etti.

        Akdemir, konuşmasında, boyama kitabı sayesinde okul öncesi ve ilkokul çağındaki öğrencilerin Türkiye'nin 81 ilini tanımalarını, tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerini keşfetmelerini amaçladıklarını belirtti.

        Kitabın hazırlanmasında ve basımında emeği geçenlere teşekkür eden Akdemir, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında çalışmaları hızla yürüttüklerini söyledi.

        - Elektrik kesintisi

        Kırklareli'nde 23 köyde elektrik kesintisi yapılacak.

        TREDAŞ'tan yapılan açıklamada bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, Kofçaz ilçesinin Karaabalar, Ahlatlı, Ahmetler, Aşağıkanara, Beyci, Devletliağaç, Elmacık, Kocatarla, Kocayazı, Malkoçlar, Tastepe, Tatlıpınar, Terzidere, Topçular, Yukarıkanara, kent merkezine bağlı Kadıköy, Erikler, Kayalı, Karahamza, Çeşmeköy, Çayırlı, Yoğuntaş ve Dolhan köylerine 19 Haziran Cuma bir süre enerji verilmeyecek.

        Söz konusu kesintiler, Kofçaz ilçesine bağlı köylerde 09.00-18.00, diğer köylerde ise 16.00-17.00 saatlerinde uygulanacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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