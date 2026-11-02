Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Eminoğlu Kırklarelinde gençlerle buluştu

        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Eminoğlu Kırklarelinde gençlerle buluştu

        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, gençlere kendilerini her alanda geliştirmeleri tavsiyesinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 17:27 Güncelleme:
        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Eminoğlu Kırklarelinde gençlerle buluştu

        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, gençlere kendilerini her alanda geliştirmeleri tavsiyesinde bulundu.

        Eminoğlu, Kırklareli programı kapsamında Valiliği, AK Parti İl Başkanlığını ve Kırklareli Belediyesini ziyaret etti.

        Daha sonra Dr. Sadık Ahmet Gençlik Merkezi'ne geçen Eminoğlu, gençlerle sohbet etti.

        Eminoğlu, gençlerin entelektüel, sanatsal, sosyal ve sportif yönlerini geliştirmek için çalıştıklarını belirterek, tüm gençleri gençlik merkezlerine davet etti.

        Türkiye'de son 20 yılda gençlik merkezlerinin sayısının önemli ölçüde arttığını ifade eden Eminoğlu, 2002’de ülke genelinde 9 olan gençlik merkezi sayısının 600’ün üzerine çıktığını, Kırklareli’nde ise 7 gençlik merkezi bulunduğunu belirtti.

        REKLAM

        Gençlerin bu ülkenin geleceği olduğunu vurgulayan Eminoğlu, şöyle devam etti:

        "Kendimizi sevmemiz lazım, kendimizle barışık olmamız lazım. Enerjimizin, heyecanımızın yüksek olması lazım. Kendinize en iyi şekilde yatırım yapmanız lazım. Entelektüel bilgi birikiminizi, iletişimimizi, ilişkimizi, sosyal yönünüzü, sanatsal yönünüzü, sportif yönünüzü güçlendirmeniz lazım. Dil konusunda kendinize yatırım yapmanız lazım. Bunlarla alakalı kendine yatırım yapan, kendini geliştiren arkadaşlarımız diğer arkadaşlarından ayırt edici özelliklere sahip olacaklar ve yarın üniversiteyi bitirdiğinde iş arayan değil, aranan pozisyonunda, yöneten pozisyonunda olacaklar."

        REKLAM

        Kırklareli'nin İğneada beldesinde deniz ve ormanla iç içe bir gençlik kampı yapılacağını da bildiren Eminoğlu, Filistin ve Ukrayna'da yaşananlara duyarsız kalamayacaklarını, dünyanın her yerindeki haksızlıklara karşı durmanın önemli bir sorumluluk olduğunu ifade etti.

        Programda Kırklareli Valisi Uğur Turan da konuşma yaptı.

        Konuşmaların ardından Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrah Yüksel Babuşcu, Eminoğlu'na gençler tarafından hazırlanan Türk bayrağı tablosunu hediye etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Önce yağmur sonra kış tipi hava geliyor! Sıcaklıklar 7 derece birden düşecek!
        Önce yağmur sonra kış tipi hava geliyor! Sıcaklıklar 7 derece birden düşecek!
        Siber operasyon: 86 tutuklama!
        Siber operasyon: 86 tutuklama!
        Bugün Ne Oldu? 2 Kasım 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 2 Kasım 2026 haberleri
        Tekne kazasında ölen ATSO Başkanı ile ilgili davada karar!
        Tekne kazasında ölen ATSO Başkanı ile ilgili davada karar!
        Motosikletliye çarpıp düşürmüştü! Cezalar belli oldu!
        Motosikletliye çarpıp düşürmüştü! Cezalar belli oldu!
        Trump'tan seçim sonrası için gizli plan
        Trump'tan seçim sonrası için gizli plan
        "Tempoyu yükseltebilirsek avantaj olabilir"
        "Tempoyu yükseltebilirsek avantaj olabilir"
        Devler Ligi'nde kritik randevu: G.Saray-Stuttgart
        Devler Ligi'nde kritik randevu: G.Saray-Stuttgart
        "Hava bile Charles'a muhalif"
        "Hava bile Charles'a muhalif"
        Böyle arkadaş olmaz olsun! Anahtarı kopyaladılar
        Böyle arkadaş olmaz olsun! Anahtarı kopyaladılar
        "Vicdansızlar!"
        "Vicdansızlar!"
        Siyah plastikler zararlı mı?
        Siyah plastikler zararlı mı?
        Fon soruşturmasında 18.3 milyar TL iade edildi
        Fon soruşturmasında 18.3 milyar TL iade edildi
        3 yaşındaki çocuğa feci şiddet! Böyle anne olmaz olsun
        3 yaşındaki çocuğa feci şiddet! Böyle anne olmaz olsun
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güney Kore ile iş birliği vurgusu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güney Kore ile iş birliği vurgusu
        ABD'de düşen özel jet pilotunun son sözleri ortaya çıktı
        ABD'de düşen özel jet pilotunun son sözleri ortaya çıktı
        Emir Sarıgül'ün ek ifadesinde miras krizi detayı
        Emir Sarıgül'ün ek ifadesinde miras krizi detayı
        Fenerbahçe'de Conceiçao sesleri: İstanbul'a davet edildi!
        Fenerbahçe'de Conceiçao sesleri: İstanbul'a davet edildi!
        ABD'den LPG alanında Türkiye ile ticareti geliştirme mesajı
        ABD'den LPG alanında Türkiye ile ticareti geliştirme mesajı
        "Yakın akrabaya borç verilmez"
        "Yakın akrabaya borç verilmez"

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nde çiftlik yangınında 210 buzağı telef oldu
        Kırklareli'nde çiftlik yangınında 210 buzağı telef oldu
        Nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 11 şüpheli yakalandı
        Nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 11 şüpheli yakalandı
        Kırklareli Valisi Turan, yüzmede dünya üçüncüsü olan sporcuyu tebrik etti
        Kırklareli Valisi Turan, yüzmede dünya üçüncüsü olan sporcuyu tebrik etti
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nde "Türkiye Pedallıyor" etkinliği düzenlendi
        Kırklareli'nde "Türkiye Pedallıyor" etkinliği düzenlendi
        Kırklareli Valisi Turan, şehit ailesini ziyaret etti
        Kırklareli Valisi Turan, şehit ailesini ziyaret etti