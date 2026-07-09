GÜNCELLEME (2) - Kırklareli'nde eski eşi tarafından tabancayla öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı

Kırklareli'nde eski eşi tarafından tabancayla vurularak öldürülen kadın, son yolculuğuna uğurlandı.



Alınan bilgiye göre, Çisem Çalkantı (26) ile 4 yaşındaki kızı Ö.N.K, Demirtaş Mahallesi Muzaffer Ender Caddesi'ndeki çocuk parkında oturdukları sırada bir süre önce boşandığı eşi Y.K. ile karşılaştı.



Şüpheli Y.K, çıkardığı silahla eski eşi ile kızına ateş ederek olay yerinden kaçtı.



Ağır yaralanan kadın ile kızı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.



Yaralı kadın tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti, kızı ise Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.



- Şüpheli ölü bulundu



Demirtaş Mahallesi'nde boş bir arazide erkek cesedi olduğu ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.



Cesedin zanlıya ait olduğu ve silahla intihar ettiği öğrenildi.



Zanlının cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından hastane morguna götürüldü.



- Cenazesi köy camisinden kaldırıldı



Eski eşi tarafından öldürülen Çalkantı için Pınarhisar ilçesine bağlı Yenice köyünde cenaze töreni düzenlendi.



Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan yakınları tarafından alınan Çalkantı'nın cenazesi, Yenice köy camisine getirildi.



Çalkantı'nın yakınları cami avlusunda taziyeleri kabul etti.



Kılınan namazın ardından Çalkantı'nın cenazesi köy mezarlığına defnedildi.



Öte yandan ilk müdahalesinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edilen 4 yaşındaki Ö.N.K. da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

