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        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri GÜNCELLEME - Kırklareli'nde eski eşini tabancayla vurarak öldüren zanlı ölü bulundu

        GÜNCELLEME - Kırklareli'nde eski eşini tabancayla vurarak öldüren zanlı ölü bulundu

        Kırklareli'nde eski eşini tabancayla vurarak öldüren kızını da yaralayan zanlı, ölü olarak bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2026 - 00:27 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Kırklareli'nde eski eşini tabancayla vurarak öldüren zanlı ölü bulundu

        Kırklareli'nde eski eşini tabancayla vurarak öldüren kızını da yaralayan zanlı, ölü olarak bulundu.

        Alınan bilgiye göre, Çisem Çalkantı (26) ile 4 yaşındaki kızı Ö.N.K, Demirtaş Mahallesi Muzaffer Ender Caddesi'ndeki çocuk parkında oturdukları sırada bir süre önce boşandığı eşi Y.K. ile karşılaştı.

        Şüpheli Y.K, belinden çıkardığı silahla eski eşi ile kızına ateş ederek olay yerinden kaçtı.

        Ağır yaralanan kadın ile kızı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

        Yaralı kadın tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti, kızı ise Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.

        - Şüpheli ölü bulundu

        Demirtaş Mahallesi'nde boş bir arazide erkek cesedi olduğu ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

        Cesedin zanlıya ait olduğu ve silahla intihar ettiği öğrenildi.

        Zanlının cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından hastane morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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