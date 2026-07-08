Kırklareli'nde çiftçilere bitki koruma ürünleri uygulama eğitimi verildi

Kırklareli'nin Vize ilçesinde çiftçilere bitki koruma ürünleri uygulama eğitimi verildi.



İlçe Tarım ve Orman Müdürü Zeynep Şeyda Gürsu ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli programda, çiftçilere, doğru uygulama yöntemleri ve kalibrasyon süreçleri hakkında bilgilendirdi.



Eğitimde, B-Reçete Sistemi kapsamında da sunum yapıldı.



Bilinçsiz ilaç kullanımını önlemek için B-Reçete Sistemi'ne geçildiğini anlatan Gürsu, ilaçlamada yer alan etken maddelerin önlemli olduğunu kaydetti.

