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        Kırklareli'nde çiftçilere bitki koruma ürünleri uygulama eğitimi verildi

        Kırklareli'nin Vize ilçesinde çiftçilere bitki koruma ürünleri uygulama eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2026 - 09:26 Güncelleme:
        Kırklareli'nde çiftçilere bitki koruma ürünleri uygulama eğitimi verildi

        Kırklareli'nin Vize ilçesinde çiftçilere bitki koruma ürünleri uygulama eğitimi verildi.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürü Zeynep Şeyda Gürsu ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli programda, çiftçilere, doğru uygulama yöntemleri ve kalibrasyon süreçleri hakkında bilgilendirdi.

        Eğitimde, B-Reçete Sistemi kapsamında da sunum yapıldı.

        Bilinçsiz ilaç kullanımını önlemek için B-Reçete Sistemi'ne geçildiğini anlatan Gürsu, ilaçlamada yer alan etken maddelerin önlemli olduğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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