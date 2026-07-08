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        Kırklareli'nde TOKİ konutları anahtar teslim töreni yapıldı

        Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde 2. etap TOKİ konutları anahtar teslim töreni yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2026 - 09:19 Güncelleme:
        Kırklareli'nde TOKİ konutları anahtar teslim töreni yapıldı

        Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde 2. etap TOKİ konutları anahtar teslim töreni yapıldı.

        Törene, Vali Uğur Turan, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Kaymakam Enver Özderin, Belediye Başkanı İhsan Talay, protokol üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

        Vali Turan, konuşmasında, bir evin huzurun, güvenin, aile olmanın ve geleceğe duyulan umudun simgesi olduğunu söyledi.

        TOKİ konutlarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonuyla hayata geçirilen önemli bir yatırım olduğunu ifade eden Turan, vatandaşların yaşam kalitesini yükselten güçlü sosyal devlet anlayışının en somut örneklerinden biri olduğunu belirtti.

        Konutların yeşil alanları, sosyal donatıları ve modern yaşam alanlarıyla Pınarhisar'a değer katacağını dile getiren Turan, konutların hak sahibi ailelerimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni etti.

        Törende, edilen duaların ardından hak sahiplerine anahtarları teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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