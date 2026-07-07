Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Kırklareli İl Genel Meclisi patlayıcı tesisini onaylamadı

        Kırklareli İl Genel Meclisi patlayıcı tesisini onaylamadı

        Kırklareli İl Genel Meclisi, Armağan köyüne yapılması talep edilen Yanıcı, Parlayıcı ve Patlayıcı Maddeler Üretim ve Depolama Tesisine onay vermedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2026 - 17:03 Güncelleme:
        Kırklareli İl Genel Meclisi patlayıcı tesisini onaylamadı

        Kırklareli İl Genel Meclisi, Armağan köyüne yapılması talep edilen Yanıcı, Parlayıcı ve Patlayıcı Maddeler Üretim ve Depolama Tesisine onay vermedi.

        İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda Hakan Geriş başkanlığında gerçekleştirilen temmuz ayı son birleşimi yapıldı.

        Toplantıda, Armağan köyüne yapılması planlanan Yanıcı, Parlayıcı ve Patlayıcı Maddeler Üretim ve Depolama Tesisine ilişkin gündem maddesi görüşüldü.

        İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunda, tesis çevresinin ormanlarla kaplı olduğu, projenin güvenlik ve yangın açısından risksiz bir bölgede yapılması gerektiği görüşüne yer verildi.

        Tesis yapım talebi komisyon raporu doğrultusunda reddedildi.

        Toplantıda diğer gündem maddeleri de görüşüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD Başkanı Trump Ankara'da
        ABD Başkanı Trump Ankara'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO temasları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO temasları
        Ankara'daki ilk konuşmada Air Force One diyaloğu
        Ankara'daki ilk konuşmada Air Force One diyaloğu
        Ankara'daki NATO Zirvesi Savunma Sanayii Forumu ile başladı
        Ankara'daki NATO Zirvesi Savunma Sanayii Forumu ile başladı
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz savunma ihracatı hedefini açıkladı
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz savunma ihracatı hedefini açıkladı
        Suriye'de Macron'un otelinin yakınında patlama
        Suriye'de Macron'un otelinin yakınında patlama
        Bakan Fidan'dan NATO paylaşımı: Türkiye'nin amacı net
        Bakan Fidan'dan NATO paylaşımı: Türkiye'nin amacı net
        "Meloni, Trump ile zorunlu diplomatik temaslarla bulunacak"
        "Meloni, Trump ile zorunlu diplomatik temaslarla bulunacak"
        "İttifak dayanışmayla güçlenir"
        "İttifak dayanışmayla güçlenir"
        İzni son anda iptal edildi
        İzni son anda iptal edildi
        Macaristan Başbakanı İstanbul'da turist oldu
        Macaristan Başbakanı İstanbul'da turist oldu
        Neymar başladığı yerde milli takımı bıraktı!
        Neymar başladığı yerde milli takımı bıraktı!
        Beşiktaş, Salih Özcan'a kavuşuyor!
        Beşiktaş, Salih Özcan'a kavuşuyor!
        Zihni Göktay'a veda
        Zihni Göktay'a veda
        Zayıflamak için kendini kusturmaya çalışırken diş fırçası yuttu
        Zayıflamak için kendini kusturmaya çalışırken diş fırçası yuttu
        Beşiktaş’tan Doğan Alemdar’ı kadrosuna katıyor
        Beşiktaş’tan Doğan Alemdar’ı kadrosuna katıyor
        Ambalajlı içecekler için fiyat denetimi
        Ambalajlı içecekler için fiyat denetimi
        Personel hissesine vergi teşviki
        Personel hissesine vergi teşviki
        "Biz şimdi neyiz" dönemi bitti
        "Biz şimdi neyiz" dönemi bitti
        Sadakatin asil hikâyesini bıraktı
        Sadakatin asil hikâyesini bıraktı

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nden haziran ayında 9.7 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi
        Kırklareli'nden haziran ayında 9.7 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi
        Vize'de "Orman ve Anız Yangınları Mücadele Eylem Planı" bilgilendirme topla...
        Vize'de "Orman ve Anız Yangınları Mücadele Eylem Planı" bilgilendirme topla...
        Kırklareli'nde sağlık personeline kurumsal iletişim eğitimi yapıldı
        Kırklareli'nde sağlık personeline kurumsal iletişim eğitimi yapıldı
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Amatör balıkçı oltayla 35 kilo yayın balığı yakaladı
        Amatör balıkçı oltayla 35 kilo yayın balığı yakaladı
        Babaeski'de TOKİ konutlarının anahtar teslim heyecanı yaşandı
        Babaeski'de TOKİ konutlarının anahtar teslim heyecanı yaşandı